A Licata “Una notte a Buenos Aires”: il tango di Piazzolla accende il Chiostro della Badia

Licata si prepara a un appuntamento speciale. Domenica 24 agosto, alle 21.30, il Chiostro della Badia diventerà il palcoscenico di un viaggio intenso e affascinante: “Una notte a Buenos Aires”, omaggio ad Astor Piazzolla e al suo tango nuevo.

Un intreccio di musica, parole e danza darà vita a uno spettacolo capace di evocare le atmosfere di Buenos Aires, tra passione e malinconia. Protagonisti saranno i “MiradaTango”, ensemble nato per interpretare le pagine del maestro argentino con una formula musicale originale, costruita su misura dal Maestro Mimmo De Caro, che ha curato arrangiamenti e direzione.

La formazione riunisce fisarmonica, quintetto d’archi, vibrafono e percussioni, creando un tessuto sonoro ricco e suggestivo: Alessandro Bruccoleri (fisarmonica), Federica Mosa e Luisa Giaconia (violini), Matteo Blundo (viola), Mauro Cottone (violoncello), Mimmo De Caro (contrabbasso), Alessandro Ferro (vibrafono) e Antonino Di Bella (percussioni).

A rendere ancora più intensa la serata ci sarà la voce di Gloria Tuzzolino e la danza dei tangueri Francesco y Valentina, interpreti della sensualità e dell’eleganza del tango.

A tessere il filo narrativo dello spettacolo sarà Francesco Pira, sociologo e professore, che accompagnerà il pubblico in un viaggio tra storia, cultura ed emozioni. L’iniziativa è promossa dall’ “Associazione Spazio Musica”, con il patrocinio del Comune di Licata e la collaborazione dell’Ente Parco Valle dei Templi. L’ingresso è libero.

Una notte che promette di trasformare il “Chiostro della Badia” in Buenos Aires, nel segno di Piazzolla e della sua musica senza tempo.