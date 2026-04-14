A Gianni Rodari il mio “Promemoria lle” dedicato nel dì della scomparsa

Il piacere di leggere di Sicilia le brevi novelle

La Niña, la Pinta, la Santa Maria, le caravelle

La fattoria degli animali e il potere alle stalle

La soluzione definitiva dopo l’accesa querelle.

Il servizio di pronto intervento con sirene e gazzelle

Quello che fa il minchione per non pagare le gabelle

Quelli che sottobanco intascano sì gonfie bustarelle

Arringhe in tribunale e dagli avvocati salate parcelle.



La strage d’innocenti senza più calici né corolle

Per l’avidità di chi ha il fiato che puzza di cipolle

La disonestà e il vittimismo d’acqua cheta ribolle

Alchimisti e un destino di alambicchi e ampolle.

Il presepe a Natale con la stagnola e le pecorelle

Ricompattare del terreno le verdi devastate zolle

Liberare tutti i prigionieri incatenati dentro celle

Sei milioni nel vento sterminati dal tiranno folle.



La competizione e pur la complicità tra sorelle

Chef che sa cucinare divinamente le crespelle

Mangiare, dormire, sghignazzare a crepapelle

La felicità dei gesti semplici è sfiorare la pelle.

L’incanto nel seguire il volo leggero di farfalle

Gioco di un bambino è combinare marachelle

Sguardo luminoso e lungo la via le bancarelle

Soddisfazione dei bei voti nel dì delle pagelle.

L’orecchietta sulle pagine per leggere poesie belle

La folata di vento che fa rotolare del fieno le balle

Allo stagno in aprile la riproduzione di raganelle

Giardini fioriti a maggio e di gatti al sole le storielle.

Baciarsi per strada con la pioggia a catinelle

Mai accettare da uno sconosciuto caramelle

Sui giornali di gossip le tante finte santarelle

Son sparite le mezze stagioni e pur le zitelle.

La sfilata da sogno di abiti preziosi su passerelle

Il digiuno per non perdere la linea delle modelle

Niente grassi, né dolce né salato, niente frittelle

In equilibrio sulla corda con il tacco dodici snelle.

Braciere olimpico e gli ori della tigre di La Salle

La passione travolgente di due anime gemelle

L’età adolescenziale è per i ragazzi la più ribelle

Perdersi nell’arduo dedalo di Venezia tra le calle.

A Milano, città che non dorme mai, “le vedovelle”

Le “Guardie Svizzere” sono del Papa le sentinelle

Roma, caput mundi, monumenti, chiese, fontanelle

Opere d’arte eterne senza rifacimento di mattonelle.

In editoria l’unità di misura dello scritto son le cartelle

Scrivere è una febbre da termometro sotto le ascelle

Le parole che vanno e vengono sono le fedeli ancelle

Che ti portano a guardare il cielo e a riveder le stelle.

Maria Rosa Bernasconi