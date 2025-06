A Firenze l’Accademia Tiberina premia Andrea Giostra per il miglior Saggio dell’anno contro la Violenza sulle Donne

Venerdì pomeriggio, 27 giugno 2025, a Firenze, l’Accademia Tiberina attribuisce fuori concorso ad Andrea Giostra il Premio alla Cultura e alla Carriera per la sua decennale attività professionale e premia il Saggio “Femminicidio e Narcisismo Patologico: quale correlazione e come prevenire relazioni pericolose”, del quale è curatore, scritto insieme a 20 coautori, miglior Saggio dell’anno nel contrasto alla Violenza sulle Donne e alla Violenza di Genere.

L’evento “Premio Letterario Internazionale d’Eccellenza G. Belli – F. Lami” si è tenuto presso la splendida cornice di Sala Luca Giordano di Palazzo Medici Riccardi a Firenze, con inizio alle ore 16:00, e rientra nel secondo concorso letterario internazionale promosso e bandito dal Dipartimento di Letteratura dell’Accademia Tiberina. La cerimonia è stata introdotta dal presidente dell’Accademia, Dott. Franco Antonio Pinardi, dalla Dott.ssa Sara Funaro, dal Dott. Marco Belli e dalla Prof.ssa Antonietta Micali.

L’Accademia ha ereditato dal suo fondatore, Gioacchino Belli, la condivisione del sapere, della cultura e di tutte le arti come bene comune, dando spazio anche al talento dei giovani.

Questa seconda edizione dell’Evento dell’Accademia Tiberina ha voluto porre l’attenzione ai diritti umani, alla pace e alla pacifica convivenza tra i popoli, ispirandosi alle varie risoluzioni delle Nazioni Unite, e in particolare all’articolo 28 della Carta dell’ONU che così recita: “Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possono essere pienamente realizzati”.

Il Concorso ha visto privilegiare autrici e autori con opere edite e inedite, e ha visto protagonisti diversi giovani e adolescenti tra gli 11 ai 18 anni che hanno presentato i propri elaborati, scritti, poesie e romanzi.

L’edizione di quest’anno ha previsto una sezione dedicata alla Saggistica per ragazzi laureandi in Scienze Politiche, in Lettere, in Pedagogia e Psicologia, in quanto l’Accademia, già dalla sua prima edizione, ha aperto le porte ai giovani, consapevole del fatto che essi rappresentano il futuro del nostro Paese.

L’Accademia Tiberina è un’istituzione antica e prestigiosa, fondata a Roma nel 1813. Ha una ricca storia di promozione delle scienze, delle lettere e delle arti, vantando tra i suoi membri figure illustri che hanno fatto la storia del nostro Paese, delle arti e delle scienze.

