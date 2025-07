A Firenze la Cerimonia di premiazione del concorso letterario dell’Accademia Tiberina

di Meri Lolini

Il 27 giugno 2025 a Firenze al Palazzo Medici Riccardi, nella meravigliosa Sala Luca Giordano si è svolto l’evento di Premiazione della Seconda Edizione del Concorso Internazionale di Eccellenze G. Belli – F. Lami della secolare Accademia Tiberina.

Quest’anno il concorso è stato dedicato a Danilo Dolci (28 giugno 1924 – 30 dicembre 1997), sociologo, poeta, educatore e attivista della nonviolenza. È stata una cerimonia con grandi presenze della cultura e questo è stato possibile con la grande ed attenta collaborazione del Comune di Firenze e del Consigliere Comunale Andrea Ciulli.

Il mio ruolo è quello di Coordinatrice della Sezione Narrativa per la giuria di valutazione delle opere dei concorrenti in questo secondo anno, mentre la coordinatrice della Sezione Poesia è Giorgia Catalano e la coordinatrice della Sezione Saggistica è Rosa Mininno e tutto è diretto dal Presidente Esecutivo Accademia Tiberina e Direttrice del Dipartimento Letteratura Prof.ssa Antonietta Micali e dal Presidente Onorario Cav. Antonio Pinardi Presidente dell’Accademia Tiberina.

In questo evento ho avuto il piacere di incontrare il Dott. Andrea Giostra, psicologo, criminologo e saggista, che è stato premiato per il Saggio “Femminicidio e Narcisismo Patologico: quale correlazione e come prevenire relazioni pericolose” del quale è curatore e coautore insieme ad altri 19 coautori; è stata premiata anche il Direttore d’Orchestra Damiana Natali che è una sinfonista, compositrice e pianista, che ho avuto il piacere di intervistare per una sua opera.

Meri Lolini e Andrea Giostra

Tra i premiati c’era anche il grande attore Patrizio Pelizzi e grazie a lui ho avuto l’occasione di parlare più volte del film “L’orto americano” con la regia di Pupi Avati. Lui è stato premiato per il suo libro “L’essenza di un Sognatore” edito da Casa Editrice 96 Rue de-La-Fontaine Edizioni. In questo periodo Patrizio Pelizzi sta ultimando la lavorazione del nuovo film di Pupi Avati: “Nel tepore del ballo” che è atteso nelle sale per il prossimo Natale e con un cast d’eccezione composto da Massimo Ghini, Giuliana De Sio, Lina Sastri, Sebastiano Somma, Raoul Bova, Isabella Ferrari e altri. La trama ruota attorno a Gianni Riccio, un famoso conduttore televisivo, che dopo aver raggiunto l’apice del successo, viene travolto da uno scandalo che mette in discussione la sua carriera e la sua vita. Il film esplora il suo passato doloroso, segnato dalla morte della madre e dall’abbandono del padre ed il confronto con i compromessi del suo successo.

Durante questa cerimonia di premiazione è stato firmato il sodalizio tra l’Accademia Tiberina e l’Università Guglielmo Marconi, in presenza del Direttore Generale Dott. Marco Belli.

Questi incontri cultuali di alto livello generano dei momenti sia di scambio che di confronto e per tutti c’è un arricchimento importante di conoscenza che alimenterà una crescita del nostro bagaglio culturale. Sono stati assegnati riconoscimenti anche a personaggi che si sono distinti nel campo della cultura, del giornalismo, della musica, del cinema e dell’istruzione: Sara Funaro, sindaca di Firenze; Giovanni Bettarini, assessore di Firenze; Andrea Ciulli, consigliere comunale di Firenze; Marco Belli e Marco Abate, direttore generale e rettore Uni Marconi; Alessandro Della Posta, presidente Accademia Cartagine; Piera Levi Montalcini, presidente Levi-Montalcini Foundation; Sandro Sassoli giornalista Rai; Alberto Raffaelli, Community social segnalazioni letterarie; Agnese Pini, direttrice di Qn La Nazione; Antonio Cirillo, produttore cinematografico; Renato Ongania (Diritti umani); Rosa Palma Legrottaglie (Istruzione). Tra poco inizieranno i lavori per la stesura del bando del nuovo concorso Accademia Tiberina che impegnerà tutto lo staff della giuria.