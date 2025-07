A Corleone Convegno internazionale dal titolo “Note siciliane nel mondo”

A Corleone lunedì 28 luglio ORE 18.00, presso il C.I.D.M.A. – Centro Internazionale di Documentazione sulla Mafia e del Movimento Antimafia – Via G. Valenti, N. 7 – Corleone (PA) , si svolgerà il Convegno internazionale dal titolo ” Note siciliane nel mondo”.

L’evento organizzato dal Comune di Corleone in collaborazione dell’Associazione Culturale Brancaccio e Musica e del giornale Brancaccio e Cultura, vedrà la presentazione del progetto internazionale e del videoclip musicale dal titolo ” Aetherea” della violinista Maestro Jane Far dedicato al Comune di Corleone patrocinato dalla città metropolitana di Palermo e dal Comune di Corleone.

Il progetto nasce per valorizzare e diffondere nel mondo insieme alla musica il ricco patrimonio naturalistico e culturale siciliano e italiano, promuovere il Made in Italy, garantire una maggiore conoscibilità e fruibilità dei beni artistici e culturali della nostra amata Sicilia ed Italia , divulgare all’estero e nel mondo luoghi e siti di rilevanza storico culturale e di grande valore paesaggistico e ambientalistico e archeologico siciliano e italiano. Madrina dell’evento Sabrina Ferrante Drago in rappresentanza anche di ” CIAO USA.TV – Le TV Italiane nel mondo ” di New York.

A dare i saluti istituzionali il Sindaco di Corleone Walter RA’ , l’ Assessore Pio Siragusa , l’Assessora Francesca Giardina e la Presidente dell’Associazione Culturale Brancaccio e Musica Giovanna Pia Ferrara. L’incontro moderato dalla giornalista Maria Concetta Cefalu’. vedrà gli interventi di : Angelo Vintaloro Archeologo mondiale e membro scientifico dell’ U.I.S.P.P. ( Unione Mondiale Pre-e Protostoria), Angela Bellia Ricercatrice dell’istituto di Scienze del Patrimonio Culturale ( CNR-ISPC), Guido Fiduccia Presidente del Rotary Club di Corleone , Calogero Drago – Presidente di ” CIAO USA.TV – Le TV Italiane nel mondo ” NEW YORK, Joe Barone – CEO di ” CIAO USA.TV – New York , Rosario Drago – Direttore Artistico di ” CIAO USA.TV – New York, Anna Buscemi docente dell’ II SS Don Giovanni Colletto di Corleone, e Giovanna Ciralli – Presidente ANTRAS O.D.V. e Progetto “A buatta del Duca di Sperlinga ” del dott. Riccardo Oneto.