8 Marzo: Giornata Internazionale della Donna

“Colpa sua perché non avrebbe dovuto reagire

Fosse stata calma quando la stavamo violentando

Si sarebbe salvata non scatenando le nostre ire

Ragazza in giro sola di sera, lo stupro va cercando.”

“La donna è sempre più colpevole dell’uomo”

Frasi che ha pronunciato uno degli aggressori

La colpa è sempre e solo di Eva dal dì del pomo

Così l’animo si ribella al pensiero di questi orrori.

I lavori domestici e il mantenimento della casa

Non andare a zonzo nei pub e nelle discoteche

Di tutti gli indumenti indossati fare tabula rasa

Il diritto d’impartire lezioni e altre visioni bieche.

Il tema della violenza è sempre alla ribalta

Ma la furia più feroce è tra le quattro mura

Quando la libertà di vita alle donne viene tolta

Da infami gelosi che non accettano la rottura.

Parole e di più le azioni che avvelenano la mente

Le donne piangono ma sono pronte a perdonare

Il loro aspetto invisibile è un miracolo vivente

Il cammino pur se incerto non le farà mai arretrare.

Tenerezza, gioia, piacere, delusione, rabbia

Ma si va sempre oltre tutte quante le parole

E via di corsa a scrivere “ti amo” sulla sabbia

Il profumo di donna è goccia di mare-cielo-terra-sole.

Colgono la bellezza interiore e sono piene di passione

Pari capacità con gli uomini senza temere il confronto

La maternità non è certo un limite alla professione

Ragionare per luoghi comuni di scorciatoie è affronto.

Spose-Madri-Figlie-Sorelle-Amiche-Fidanzate

È l’otto marzo tutti i giorni del calendario

Fragili-forti-angeli-diavoli-semplici-complicate

Senza limiti né regole è un bene-male necessario.

Le donne sono un rebus di difficilissima soluzione

Ma a volte hanno solo bisogno di abbracci e di sorrisi

Angeli del focolare, ispiratrici di ogni nobile azione

Anche se parole e concetti non sempre sono ben precisi.

Bisogna amarle senza volerle ad ogni costo cambiare

Riescono a trarre il meglio da tutte le cose e il senso

Vogliono avere ragione e mai si stancano di aspettare

Danno sì la vita, ma sanno anche regalare l’immenso.

Maria Rosa Bernasconi