8 Marzo: Giornata Internazionale della Donna

“Colpa sua perché non avrebbe dovuto reagire
Fosse stata calma quando la stavamo violentando
Si sarebbe salvata non scatenando le nostre ire
Ragazza in giro sola di sera, lo stupro va cercando.”
“La donna è sempre più colpevole dell’uomo”
Frasi che ha pronunciato uno degli aggressori
La colpa è sempre e solo di Eva dal dì del pomo
Così l’animo si ribella al pensiero di questi orrori.
I lavori domestici e il mantenimento della casa
Non andare a zonzo nei pub e nelle discoteche
Di tutti gli indumenti indossati fare tabula rasa
Il diritto d’impartire lezioni e altre visioni bieche.
Il tema della violenza è sempre alla ribalta
Ma la furia più feroce è tra le quattro mura
Quando la libertà di vita alle donne viene tolta
Da infami gelosi che non accettano la rottura.
Parole e di più le azioni che avvelenano la mente
Le donne piangono ma sono pronte a perdonare
Il loro aspetto invisibile è un miracolo vivente
Il cammino pur se incerto non le farà mai arretrare.
Tenerezza, gioia, piacere, delusione, rabbia
Ma si va sempre oltre tutte quante le parole
E via di corsa a scrivere “ti amo” sulla sabbia
Il profumo di donna è goccia di mare-cielo-terra-sole.
Colgono la bellezza interiore e sono piene di passione
Pari capacità con gli uomini senza temere il confronto
La maternità non è certo un limite alla professione
Ragionare per luoghi comuni di scorciatoie è affronto.
Spose-Madri-Figlie-Sorelle-Amiche-Fidanzate
È l’otto marzo tutti i giorni del calendario
Fragili-forti-angeli-diavoli-semplici-complicate
Senza limiti né regole è un bene-male necessario.
Le donne sono un rebus di difficilissima soluzione
Ma a volte hanno solo bisogno di abbracci e di sorrisi
Angeli del focolare, ispiratrici di ogni nobile azione
Anche se parole e concetti non sempre sono ben precisi.
Bisogna amarle senza volerle ad ogni costo cambiare
Riescono a trarre il meglio da tutte le cose e il senso
Vogliono avere ragione e mai si stancano di aspettare
Danno sì la vita, ma sanno anche regalare l’immenso.
Maria Rosa Bernasconi