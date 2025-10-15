8½ (1963) di Federico Fellini e il pensiero intimo di “Asa Nisi Masa”

Nel capolavoro di Federico Fellini, 8½ (1963), il regista ci regala un viaggio introspettivo nella mente del protagonista Guido Anselmi, interpretato da Marcello Mastroianni.

Asa Nisi MasaAsa Nisi MasaUna delle scene più emblematiche del film è quella in cui un mago legge la mente di Guido, rivelando il suo pensiero più intimo: “Asa Nisi Masa”. Questa frase enigmatica e apparentemente senza senso diventa la chiave di volta per comprendere l’essenza dell’arte e dell’esistenza stessa.

La scena del mago è seguita da un flashback che ci riporta all’infanzia di Guido, quando una cugina gli raccontava una storia in dialetto che terminava proprio con quelle parole magiche. Per Guido, “Asa Nisi Masa” rappresenta il suo segreto interiore, il pilastro che sostiene l’intera sua esistenza. È il simbolo del mistero che avvolge la vita e l’arte, qualcosa che non può essere espresso a parole, ma che si può solo intuire.

In questo senso, l’arte diventa come “Asa Nisi Masa”: un abisso di mistero che ci attrae e ci respinge allo stesso tempo. Essa ha il potere di riportarci in vita, di farci sentire vivi, di risvegliare in noi “l’immenso edificio del ricordo”. L’arte è il mezzo attraverso cui possiamo accedere a una dimensione più profonda della realtà, una dimensione che trascende la logica e la ragione.

In “Asa Nisi Masa” possiamo vedere un riflesso della nostra stessa esistenza: un insieme di momenti, emozioni e pensieri che si intrecciano in modo misterioso e indecifrabile. L’arte ci consente di esplorare questo mistero, di dare un senso a ciò che altrimenti sarebbe incomprensibile.

Come Fellini stesso descriveva il suo film, “Otto e mezzo è un mosaico di sogni, ricordi, fantasie, mescolati alla realtà della preparazione della pellicola, ‘diario cinematografico del film che si deve fare e non si arriva a mettere insieme, ma alla fine ci si accorge che è fatto e non è altro che la storia del film che non si farà mai'”. Queste parole sembrano riecheggiare nel concetto di “Asa Nisi Masa”, un titolo che non è mai stato realmente trovato, ma che rappresenta l’essenza stessa della creatività e dell’arte.

Infatti, anche Fellini aveva difficoltà a trovare un titolo per il suo film. Come ricordava, “Per quanto riguarda il titolo non mi è venuto in mente niente che mi convinca. Flaiano propone La bella confusione, ma non mi piace molto. Non so, per ora sulla cartellina che contiene gli appunti e l’approssimativa scaletta del racconto, a parte le solite culone beneauguranti, ho disegnato un grande 8 _. Sarebbe il suo numero, se lo farò.” Questa incertezza sul titolo è un riflesso della natura stessa dell’arte, che è spesso un processo di scoperta e di esplorazione.

In conclusione, “Asa Nisi Masa” non è solo una frase magica senza senso, ma un simbolo dell’essenza stessa dell’arte e dell’esistenza. Ci ricorda che ci sono cose che trascendono la logica e la ragione, e che è proprio questo mistero a renderle così affascinanti e significative.

Stefania Lo Piparo