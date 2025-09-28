21 settembre: Giornata Internazionale della Pace

La Giornata Internazionale della Pace. September 21: International Day of Peace.

di Patrizia Riello Pera, Padova, ITALY

Il 21 settembre, una data da cerchiare in rosso sul calendario globale, si celebra la Giornata Internazionale della Pace. Ma non è una festa, non è un giorno di riposo. È una chiamata all’azione, un promemoria annuale che la pace non è un dono, ma una conquista quotidiana che richiede impegno e partecipazione da parte di tutti.

Un Giorno di Riflessione e Azione

Istituita nel 1981 dalle Nazioni Unite, questa giornata non ha lo scopo di celebrare una pace già raggiunta, ma di riaffermare l’importanza del cessate il fuoco, della non-violenza e del dialogo. L’obiettivo primario è che ogni nazione e ogni individuo si astengano da qualsiasi atto di ostilità. La pace, in fondo, è molto più della semplice assenza di guerra: è un tessuto complesso fatto di giustizia, uguaglianza, rispetto dei diritti umani e sviluppo sostenibile.

Il tema di quest’anno, “Azioni per la Pace: la nostra ambizione globale per gli obiettivi di sviluppo sostenibile”, sottolinea un concetto fondamentale: la pace non può esistere in un mondo dove la povertà, la fame, l’ingiustizia e i cambiamenti climatici continuano a minare la stabilità. Ogni piccolo gesto, dalla riduzione degli sprechi alimentari all’educazione, contribuisce a costruire un mondo più pacifico.

La Pace Comincia da Noi

Troppo spesso pensiamo che la pace sia un affare di governi, diplomatici e grandi organizzazioni internazionali. Invece, essa inizia nelle nostre comunità, nelle nostre case, nelle nostre interazioni quotidiane. È il rispetto per il prossimo, la capacità di ascoltare idee diverse dalle nostre, la volontà di risolvere i conflitti senza ricorrere alla violenza. È un atto di coraggio che richiede empatia e comprensione.

Il 21 settembre, in ogni angolo del mondo, le scuole organizzano eventi, le associazioni promuovono dibattiti e le comunità si uniscono in marce e manifestazioni. La campana della pace suona al Palazzo di Vetro dell’ONU a New York, un simbolo potente che risuona in tutto il mondo per ricordarci che la pace è un diritto e un dovere.

Come Possiamo Contribuire?

Non serve essere un leader mondiale per fare la differenza. Ci sono molti modi per onorare questa giornata: educarsi e informarsi, leggere articoli, guardare documentari e ascoltare storie di persone che lavorano per la pace.

Promuovere il dialogo: Iniziare conversazioni costruttive con persone che hanno opinioni diverse dalle nostre.

Supportare le organizzazioni: Contribuire, anche con piccole donazioni, a enti che si occupano di diritti umani, aiuti umanitari e risoluzione dei conflitti.

Vivere la pace: Praticare la gentilezza, la tolleranza e la non-violenza nelle nostre azioni quotidiane.

In un mondo dove le tensioni sembrano essere all’ordine del giorno, la Giornata Internazionale della Pace ci offre una pausa preziosa. Un momento per riflettere, per agire e per ricordare che un futuro di pace non è un’utopia, ma un obiettivo raggiungibile se ci impegniamo tutti a costruirlo, passo dopo passo, insieme.



ENGLISH: September 21: International Day of Peace

(by Patrizia Riello Pera, Padua, ITALY

September 21—a date to circle in red on the global calendar—marks the International Day of Peace. But it is not a holiday, nor a day of rest. It is a call to action, an annual reminder that peace is not a gift but a daily achievement that requires commitment and participation from everyone.

A Day of Reflection and Action

Established in 1981 by the United Nations, this day is not meant to celebrate peace already achieved, but rather to reaffirm the importance of ceasefire, nonviolence, and dialogue. Its primary goal is that every nation and every individual abstain from any act of hostility. After all, peace is much more than the simple absence of war: it is a complex fabric woven from justice, equality, human rights, and sustainable development.

This year’s theme, “Actions for Peace: Our Global Ambition for the Sustainable Development Goals”, highlights a crucial point: peace cannot exist in a world where poverty, hunger, injustice, and climate change continue to undermine stability. Every small action—from reducing food waste to fostering education—helps build a more peaceful world.

Peace Begins With Us

Too often we think of peace as the responsibility of governments, diplomats, and large international organizations. In reality, it begins in our communities, in our homes, and in our daily interactions. It is respect for others, the ability to listen to ideas different from our own, and the willingness to resolve conflicts without resorting to violence. It is an act of courage that requires empathy and understanding.

On September 21, schools around the globe organize events, associations hold debates, and communities come together for marches and demonstrations. The Peace Bell rings at the United Nations headquarters in New York—a powerful symbol resonating across the world to remind us that peace is both a right and a duty.

How Can We Contribute?

You don’t need to be a world leader to make a difference. There are many ways to honor this day:

Educate yourself: Read articles, watch documentaries, and listen to stories of people working for peace.

Promote dialogue: Engage in constructive conversations with those who hold different views.

Support organizations: Contribute, even with small donations, to groups dedicated to human rights, humanitarian aid, and conflict resolution.

Live peace: Practice kindness, tolerance, and nonviolence in your daily actions.

In a world where tensions often dominate the headlines, the International Day of Peace offers us a precious pause. A moment to reflect, to take action, and to remember that a peaceful future is not a utopia but an achievable goal—if we all commit to building it, step by step, together.

Patrizia Riello Pera

