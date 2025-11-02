2 Novembre Commemorazione dei Defunti

da | 02 Novembre 2025 | Attualità, Libri

Giorno dei morti velato di tristezza
Il buio più della luce può sui giorni
Malinconia d’autunno di lieve bellezza
Alberi ingialliti, giardini disadorni.

Mazzi di crisantemi, lumini accesi e ceri
Fiori d’oro sulle tombe col marmo lucidato
Il ricordo si carica di nostalgici pensieri
Del tempo felice che poi più non è stato.

Il dolore riunisce ma non si è mai rassegnati
Degli uomini maestro, miglior educatore
E’ la vigile guida di allievi impreparati
Ché sulla sofferenza non rifiorisce il cuore.

Piangere in segreto lacrime defunte
Offrire preci al cielo per soffrire di meno
Risposte a quei perché non sono giunte
Il tempo non consola con sprazzi di sereno.

Nell’infinito in un abbraccio avvolti
Immaginarci insieme ai nostri cari
Per un istante rivedere i loro volti
Anche se ora navighiamo in altri mari.

Scheletri rassegnati, povere ossa
Portiamo ogni dì una pesante croce
Come serpenti tenuti nella fossa
E nel deserto grida la nostra voce. 

Come i bambini che del buio han paura
Così gli uomini temono la Morte
Dell’esistenza il passo di chiusura
Che all’anima spalancherà tutte le porte.

Maria Rosa Bernasconi

Articoli correlati

Arianna Dalla Zanna e la WineCave partners al Be.come di Napoli

| | , ,

Facebook Twitter Pinterest LinkedIn La WineCave srl sarà anche quest’anno partner di Be.Come, prestigioso appuntamento che si svolgerà a Napoli al 17 al 19 novembre, tra il Grand Hotel Parker’s e Casa Kiton, con incontri, talk, masterclass ed esperienze immersive. “Be.Come 2025” si propone come una piattaforma di dialogo significativa per…

L’opera di Simona D’Angelo selezionata per l’Antologia del Premio Letterario Salvatore Quasimodo – Sezione Teatro

| | ,

Facebook Twitter Pinterest LinkedIn L’autrice, regista e attrice Simona D’Angelo è stata selezionata per l’Antologia del Premio Letterario Salvatore Quasimodo – Sezione Teatro, a cura della Casa Editrice Aletti di Roma. La sua opera “Il profumo dell’Audacia” sarà pubblicata nel volume celebrativo ufficiale del premio, in uscita ad aprile 2026,…

Pin It on Pinterest

Share This